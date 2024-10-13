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ZDF узнало, будет ли "Рамштайн" во время визита Байдена в Германию

США, Воскресенье 13 октября 2024 18:34
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ZDF узнало, будет ли "Рамштайн" во время визита Байдена в Германию Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Но лидер США ограничится лишь встречей с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

По данным СМИ, программа американского лидера ограничится только одним днем, а именно - 18 октября.

По данным издания, Байден планирует встретиться в Берлине только со Штайнмайером и Шольцем. Это обусловлено тем, что на этот раз программа американского лидера значительно сжата.

Исходя из данной информации, издание отметило, что встречи в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет. В то же время, подтверждения данной информации из других источников пока нет.

В свою очередь журналист ZDF Эльмар Тевессен сообщил, что дальнейшие решения в формате "Рамштайн", вероятнее всего, будут приниматься уже после результатов президентских выборов в США.

Напомним, сегодня стало известно, что президент США Джо Байден хочет наверстать свой визит в Германию на следующей неделе.

Заметим, Байден хотел приехать в Германию 10 октября и остаться на несколько дней. Однако незадолго до этого Белый дом отменил поездку.

Причиной тому стал ураган "Милтон", который на тот момент двигался в сторону американского штата Флорида. Поскольку были опасения значительных разрушений, Байден остался в стране.

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