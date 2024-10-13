ZDF узнало, будет ли "Рамштайн" во время визита Байдена в Германию

Американский президент Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Но лидер США ограничится лишь встречей с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

По данным СМИ, программа американского лидера ограничится только одним днем, а именно - 18 октября.

По данным издания, Байден планирует встретиться в Берлине только со Штайнмайером и Шольцем. Это обусловлено тем, что на этот раз программа американского лидера значительно сжата.

Исходя из данной информации, издание отметило, что встречи в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет. В то же время, подтверждения данной информации из других источников пока нет.