ZDF узнало, будет ли "Рамштайн" во время визита Байдена в Германию
Американский президент Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Но лидер США ограничится лишь встречей с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.
По данным СМИ, программа американского лидера ограничится только одним днем, а именно - 18 октября.
По данным издания, Байден планирует встретиться в Берлине только со Штайнмайером и Шольцем. Это обусловлено тем, что на этот раз программа американского лидера значительно сжата.
Исходя из данной информации, издание отметило, что встречи в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет. В то же время, подтверждения данной информации из других источников пока нет.
В свою очередь журналист ZDF Эльмар Тевессен сообщил, что дальнейшие решения в формате "Рамштайн", вероятнее всего, будут приниматься уже после результатов президентских выборов в США.
Напомним, сегодня стало известно, что президент США Джо Байден хочет наверстать свой визит в Германию на следующей неделе.
Заметим, Байден хотел приехать в Германию 10 октября и остаться на несколько дней. Однако незадолго до этого Белый дом отменил поездку.
Причиной тому стал ураган "Милтон", который на тот момент двигался в сторону американского штата Флорида. Поскольку были опасения значительных разрушений, Байден остался в стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.