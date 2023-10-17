США направляют к берегам Израиля более 4 тысяч военных, - WP

Соединенные Штаты Америки, вероятно, решили отправить к берегам Израиля более 4 тысяч моряков и морпехов. Их разместят на кораблях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Два неназванных американских чиновника заявили в комментарии изданию, что группа готовности, которая насчитывает более 4 тысяч моряков и морпехов, присоединится к американским кораблям у берегов Израиля.

Журналисты уточняют, что в состав группы войдет 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты, которое подготовлено к выполнению широкого спектра задач, включая некоторые специальные операции.

По данным WP, военные прибудут на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, которые недавно покинули Кувейт. Третий корабль, входящий в состав подразделения, - USS Mesa Verde - находился в Средиземном море и должен был направиться к израильскому берегу, сообщили чиновники.

В издании подчеркивают, что подобная переброска войск отражает опасения американских официальных лиц о возможном расширении конфликта после столкновений с ливанской военизированной группировкой "Хезболла".

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей. В ответ власти Израиля начали операцию против ХАМАС, в рамках которой военные уже нанесли ряд ударов по Сектору Газа.

США, по информации СМИ, решили направить к берегам Израиля два своих авианосца с сопровождающими их кораблями.

Еще вчера, 16 октября, издание The Wall Street Journal сообщало, что для потенциального развертывания в Израиле США уже отобрали 2 тысячи военных.