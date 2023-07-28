Германия передала Украине дроны, 6 зениток Gepard и тысячи патронов к ним

Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое правительство .

В новый пакет помощи вошли:

6 ЗСУ Gepard 1А2 и более 15 тысяч боеприпасов

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun

13 разведывательных дронов Vectror

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206

2,6 тысячи дымовых снарядов

Также нашим войскам переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы.

Помощь Украине от Германии

Германия регулярно передает Украине пакеты военной помощи.

Недавно Украина получила от Германии первые 10 танков Leopard 1А5.

До этого Берлин передал новый пакет военной помощи Украине, в который вошла техника для новых ЗРК IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.

Кроме того, уже в этом году Украина получит от Германии две передовые системы ПВО Skynex.

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