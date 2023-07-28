ua en ru
Пт, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них

Новость на русском →
П'ятниця 28 липня 2023 13:40
Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них Ілюстративне фото: Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький уряд.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun
  • 13 розвідувальних дронів Vectror
  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
  • 2,6 тисяч димових снарядів

Також нашим війська передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина регулярно передає Україні пакети військової допомоги.

Нещодавно Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5.

До того Берлін передав новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла техніка для нових ЗРК IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

Окрім того, вже цього року Україна отримає від Німеччини дві передові системи ППО Skynex.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
Вихідні в серпні. Чи відпочиватимемо на День Незалежності України
Вихідні в серпні. Чи відпочиватимемо на День Незалежності України
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків