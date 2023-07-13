Германия передала новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Правительство Германии показало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии .

В новый пакет военной помощи от Германии вошла техника для новых зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.

Всего в новом пакете помощи от 13 июля 2023 года:

10 пунктов управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM;

10 прицельных лазерных установок для ЗРК IRIS-T SLM;

шесть самоходных зенитных установок Gepard (ранее 34);

еще 6000 боеприпасов для Gepard;

3230 снарядов калибра 155 мм (ранее 24 000);

1184 155-миллиметровых дымовых патрона;

24 192 боеприпаса калибра 40 мм (ранее 83 520);

мостоукладчик Beaver (ранее передано девять);

мост для Beaver (ранее четыре);

седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 31);

четыре полуприцепа (ранее 23);

два комплекта запчастей для дронов Vector;

пять патрульных внедорожников (ранее 154).

Военная помощь от Германии

Недавно стало известно, что Германия выделит для Украины 381 млн евро помощи. Деньги пойдут на гуманитарные нужды.

Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.

На днях Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.

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