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Германия передала Украине бронемашины поддержки Bergepanzer 2

Фото: Германия передала Украине бронемашины поддержки Bergepanzer 2 (flickr by Michael Diestelbruch)
Автор: Иван Носальский

Германия передала украинским военным две единицы бронированной ремонтно-эвакуационной техники Bergepanzer 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет правительства Германии.

В ведомстве подчеркивают, что ранее Германия уже передавала Украине три таких бронемашины. Теперь всего у украинских военных на вооружении пять Bergepanzer 2.

Отметим, что Bergerpanzer 2 разработана на основе немецкого танка Leopard 1. Она предназначена для ремонта тяжелой техники, которая была повреждена в бою.

Уровень защиты бронемашины соответствует танку Leopard 1. При этом вооружение прежде всего рассчитано на самооборону и состоит из пулемета и дымовых пушек.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Также мы писали, что Германия передала Украине обещанную военную технику. ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo.

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