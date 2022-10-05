Німеччина передала Україні бронемашини підтримки Bergepanzer 2

У відомстві підкреслюють, що раніше Німеччина вже передавала Україні три такі бронемашини. Наразі всього в українських військових на озброєнні п'ять Bergepanzer 2.

Зазначимо, що Bergerpanzer 2 розроблена на основі німецького танка Leopard 1. Вона призначена для ремонту важкої техніки, яка була пошкоджена в бою.

Рівень захисту бронемашини відповідає танку Leopard 1. При цьому озброєння насамперед розраховане на самооборону та складається з кулемета та димових гармат.