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Германия с партнерами обещает обеспечить Украину непрерывной поставкой боеприпасов

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Четверг 16 марта 2023 15:48
Германия с партнерами обещает обеспечить Украину непрерывной поставкой боеприпасов Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия вместе с союзниками обещают обеспечить Украину непрерывными поставками боеприпасов для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В заявлении к нижней палате парламента канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин вместе со своими европейскими партнерами обеспечит получение Киевом оружия и оборудования, чтобы выстоять и защититься.

"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. На Европейском Совете мы примем решение о дальнейших мерах вместе с нашими партнерами из ЕС для достижения еще лучшей, непрерывной поставки", - сказал канцлер.

Напомним, ЕС может выделить 500 млн евро на производство боеприпасов для Украины.

СМИ также сообщали, что ЕС должен одобрить общий план закупки боеприпасов для Украины на следующей неделе.

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