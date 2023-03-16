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Німеччина з партнерами обіцяє забезпечити Україну безперервним постачанням боєприпасів

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Четвер 16 березня 2023 15:48
Німеччина з партнерами обіцяє забезпечити Україну безперервним постачанням боєприпасів Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина разом із союзниками обіцяють забезпечити Україну безперервним постачанням боєприпасів для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У заяві до нижньої палати парламенту канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Берлін разом зі своїми європейськими партнерами забезпечить отримання Києвом зброї та обладнання, щоб вистояти та захиститися.

"Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами. На Європейській Раді ми приймемо рішення щодо подальших заходів разом з нашими партнерами з ЄС для досягнення ще кращого, безперервного постачання", - сказав канцлер.

Нагадаємо, ЄС може виділити 500 млн євро на виробництво боєприпасів для України.

ЗМІ також повідомляли, що ЄС має схвалити спільний план закупівлі боєприпасів для України наступного тижня.

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