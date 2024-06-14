Германия снова заблокировала новый пакет санкций ЕС против России, - журналист

Германия в пятницу, 14 июня, снова заблокировала утверждение странами-членами Европейского союза 14-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, переговоры продолжатся на следующей неделе.

"Сегодня должна была быть достигнута договоренность, но Германия все еще не готова дать "зеленый свет", - сообщил журналист.

Санкции ЕС против России

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел уже 13 пакетов санкций против России.

В то же время в среду, 12 июня, страны-члены Европейского союза не пришли к согласию относительно 14-го пакета санкций против России. В этот раз препятствием была не Венгрия, а Германия.

Сегодня послы ЕС снова обсуждали новый пакет санкций, однако снова не утвердили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.