Украина получит от Германии еще десятки зениток Gepard, - генерал
Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии, бригадного генерала Кристиана Фройдинга в интервью Welt.
Издание отмечает, что Германия уже предоставила Украине 34 зенитки Gepard для защиты неба. В ближайшее время будут предоставлены еще 15 установок.
"Кроме того мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США", - сказал генерал.
По мнению Фройдинга, противовоздушная оборона является слабым местом в контрнаступлении украинских войск. Он подчеркнул, что Германия и партнеры делают все, чтобы усилить противоракетную оборону.
Бригадный генерал также напомнил, что Германия до конца года также передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и еще четыре в 2023 году.
Помощь Германии
Следует отметить, что Германия в начале российского вторжения осудила действия Москвы, но не спешила с оказанием военной помощи. Позже Минобороны Германии предоставило украинской армии средства противовоздушной обороны, гаубицы, а затем танки Leopard 2 и Leopard 1.
Недавно Берлин передал тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы.
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