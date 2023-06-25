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Украина получит от Германии еще десятки зениток Gepard, - генерал

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Берлин, Воскресенье 25 июня 2023 08:34
Украина получит от Германии еще десятки зениток Gepard, - генерал Фото: Украина получит от Германии еще десятки зениток Gepard (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии, бригадного генерала Кристиана Фройдинга в интервью Welt.

Издание отмечает, что Германия уже предоставила Украине 34 зенитки Gepard для защиты неба. В ближайшее время будут предоставлены еще 15 установок.

"Кроме того мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США", - сказал генерал.

По мнению Фройдинга, противовоздушная оборона является слабым местом в контрнаступлении украинских войск. Он подчеркнул, что Германия и партнеры делают все, чтобы усилить противоракетную оборону.

Бригадный генерал также напомнил, что Германия до конца года также передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и еще четыре в 2023 году.

Помощь Германии

Следует отметить, что Германия в начале российского вторжения осудила действия Москвы, но не спешила с оказанием военной помощи. Позже Минобороны Германии предоставило украинской армии средства противовоздушной обороны, гаубицы, а затем танки Leopard 2 и Leopard 1.

Недавно Берлин передал тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы.

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