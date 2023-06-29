Германия обучает украинских военных защите от ядерной опасности, - Bild
Украинские военные проходят в Германии обучение по защите от ядерных, химических и биологических отравляющих веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Неназванный немецкий военный рассказал изданию, что тренировки украинских военных проходят в регионе Алльгау.
По информации Bild, Бундесвер уже передал Украине пакет дезактивационных технологий, которые необходимы для очищения от радиоактивных, химических и биологических веществ.
Журналисты добавляют, что в течение трех недель украинских военных будут обучать в Германии работе с дезактивационным комплексом.
Россияне могут готовить теракт на ЗАЭС
Напомним, несколько недель назад начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они заминировали бассейн-охладитель реакторов, подрыв которого может привести к "значительным проблемам".
Как отмечал военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина, россияне могут подорвать бассейн-охладитель из-за страха перед контрнаступлением ВСУ и после этого начать шантаж.
При этом 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка и СБУ доложили ему о планах оккупантов организовать теракт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.
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