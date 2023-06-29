Німеччина навчає українських військових захисту від ядерної небезпеки, - Bild

Українські військові проходять у Німеччині навчання із захисту від ядерних, хімічних та біологічних отруйних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Неназваний німецький військовий розповів, що тренування українських військових проходять у регіоні Алльгау.

За інформацією Bild, Бундесвер вже передав Україні пакет дезактиваційних технологій, які необхідні для очищення від радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.

Журналісти додають, що протягом трьох тижнів українських військових навчатимуть у Німеччині роботі із дезактиваційним комплексом.

Росіяни можуть готувати теракт на ЗАЕС

Нагадаємо, кілька тижнів тому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони замінували басейн-охолоджувач реакторів, підрив якого може призвести до "значних проблем".

Як зазначав військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна, росіяни можуть підірвати басейн-охолоджувач через страх перед контрнаступом ЗСУ і після цього розпочати шантаж.

При цьому 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка та СБУ доповіли йому про плани окупантів організувати теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.