Германия предоставит самолеты для защиты неба Польши

Немецкие солдаты с системами Patriot помогают защищать воздушное пространство над Польшей. Германия также обещала прислать самолеты для укрепления обороны НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сегодня встретился с немецким коллегой Борисом Писториусом. Они наведались к немецким солдатам, которые дислоцируются в Польше вместе с батареями Patriot в рамках усиления интегрированной противовоздушной обороны НАТО.
"Это была еще одна возможность подвести итоги наших усилий по безопасности в регионе", - подчеркнул глава Минобороны Польши.
В то же время Косиняк-Камыш поблагодарил Писториуса за обещание прислать самолеты для совместной защиты польского неба.
Заметим, что 16 января во время атаки РФ по Украине НАТО впервые задействовало самолеты F-35 в воздушном пространстве Польши. Это были норвежские самолеты.
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