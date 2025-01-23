Германия предоставит самолеты для защиты неба Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сегодня встретился с немецким коллегой Борисом Писториусом. Они наведались к немецким солдатам, которые дислоцируются в Польше вместе с батареями Patriot в рамках усиления интегрированной противовоздушной обороны НАТО.

"Это была еще одна возможность подвести итоги наших усилий по безопасности в регионе", - подчеркнул глава Минобороны Польши.

Фото: министры встретились с немецкими солдатами, которые дислоцируются в Польше (x.com/KosiniakKamysz)

В то же время Косиняк-Камыш поблагодарил Писториуса за обещание прислать самолеты для совместной защиты польского неба.