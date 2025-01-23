Німеччина надасть літаки для захисту неба Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сьогодні зустрівся з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Вони навідались до німецьких солдатів, які дислокуються в Польщі разом з батареями Patriot в рамках посилення інтегрованої протиповітряної оборони НАТО.

"Це була ще одна можливість підбити підсумки наших зусиль з безпеки в регіоні", - наголосив глава Міноборони Польщі.

Фото: міністри зустрілись з німецькими солдатами, які дислокуються в Польщі (x.com/KosiniakKamysz)

Водночас Косіняк-Камиш подякував Пісторіусу за обіцянку надіслати літаки для спільного захисту польського неба.