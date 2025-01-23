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Німеччина надасть літаки для захисту неба Польщі

Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (x.com/KosiniakKamysz)
Автор: Каріна Левицька

Німецькі солдати з системами Patriot допомагають захищати повітряний простір над Польщею. Німеччина також обіцяла надіслати літаки для зміцнення оборони НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сьогодні зустрівся з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Вони навідались до німецьких солдатів, які дислокуються в Польщі разом з батареями Patriot в рамках посилення інтегрованої протиповітряної оборони НАТО.

"Це була ще одна можливість підбити підсумки наших зусиль з безпеки в регіоні", - наголосив глава Міноборони Польщі.

Фото: міністри зустрілись з німецькими солдатами, які дислокуються в Польщі (x.com/KosiniakKamysz)

Водночас Косіняк-Камиш подякував Пісторіусу за обіцянку надіслати літаки для спільного захисту польського неба.

Зауважимо, що 16 січня під час атаки РФ по Україні НАТО вперше задіяло літаки F-35 у повітряному просторі Польщі. Це були норвезькі літаки.

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