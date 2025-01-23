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Германия предоставит самолеты для защиты неба Польши

Польша, Четверг 23 января 2025 16:29
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Германия предоставит самолеты для защиты неба Польши Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Германии Борис Писториус (x.com/KosiniakKamysz)
Автор: Карина Левицкая

Немецкие солдаты с системами Patriot помогают защищать воздушное пространство над Польшей. Германия также обещала прислать самолеты для укрепления обороны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сегодня встретился с немецким коллегой Борисом Писториусом. Они наведались к немецким солдатам, которые дислоцируются в Польше вместе с батареями Patriot в рамках усиления интегрированной противовоздушной обороны НАТО.

"Это была еще одна возможность подвести итоги наших усилий по безопасности в регионе", - подчеркнул глава Минобороны Польши.

Фото: министры встретились с немецкими солдатами, которые дислоцируются в Польше (x.com/KosiniakKamysz)

В то же время Косиняк-Камыш поблагодарил Писториуса за обещание прислать самолеты для совместной защиты польского неба.

Заметим, что 16 января во время атаки РФ по Украине НАТО впервые задействовало самолеты F-35 в воздушном пространстве Польши. Это были норвежские самолеты.

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