Німеччина надасть літаки для захисту неба Польщі
Німецькі солдати з системами Patriot допомагають захищати повітряний простір над Польщею. Німеччина також обіцяла надіслати літаки для зміцнення оборони НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сьогодні зустрівся з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Вони навідались до німецьких солдатів, які дислокуються в Польщі разом з батареями Patriot в рамках посилення інтегрованої протиповітряної оборони НАТО.
"Це була ще одна можливість підбити підсумки наших зусиль з безпеки в регіоні", - наголосив глава Міноборони Польщі.
Водночас Косіняк-Камиш подякував Пісторіусу за обіцянку надіслати літаки для спільного захисту польського неба.
Зауважимо, що 16 січня під час атаки РФ по Україні НАТО вперше задіяло літаки F-35 у повітряному просторі Польщі. Це були норвезькі літаки.
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