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Германия может вернуть призыв в армию: Писториус назвал условие

Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия может возобновить обязательную военную службу на фоне угрозы со стороны России. Пока что призыв будет добровольным.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы договорились, что первоначально будем полагаться на волюнтаризм - службу, которая изначально будет добровольной и призвана побудить молодых людей служить своей стране. И я говорю это вполне осознанно и честно: акцент также сделан на "первоначально", на случай, если мы не сможем набрать достаточное количество добровольцев", - отметил Писториус. 

Он уточнил, что сейчас численность Бундесвера составляет около 181 500 военнослужащих, что значительно меньше целевого показателя в 203 000 человек к 2031 году. 

По словам министра, в начале 2025 года набор в армию увеличился на 20%, но у Германии "все еще слишком мало людей для того, чего должны достичь вооруженные силы". 

Писториус также добавил, что Германия будет играть ведущую роль для безопасности в Европе наряду с Францией, Великобританией и Польшей.

Германия хочет подготовиться к угрозе войны

Напомним, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер подчеркивал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь как о резервистах, так и о действующих военных.

По его словам, такое количество солдат можно обеспечить при помощи либо добровольной, либо обязательной военной службы.

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Германия