Германия может вернуть призыв в армию: Писториус назвал условие

"Мы договорились, что первоначально будем полагаться на волюнтаризм - службу, которая изначально будет добровольной и призвана побудить молодых людей служить своей стране. И я говорю это вполне осознанно и честно: акцент также сделан на "первоначально", на случай, если мы не сможем набрать достаточное количество добровольцев", - отметил Писториус.

Он уточнил, что сейчас численность Бундесвера составляет около 181 500 военнослужащих, что значительно меньше целевого показателя в 203 000 человек к 2031 году.

По словам министра, в начале 2025 года набор в армию увеличился на 20%, но у Германии "все еще слишком мало людей для того, чего должны достичь вооруженные силы".

Писториус также добавил, что Германия будет играть ведущую роль для безопасности в Европе наряду с Францией, Великобританией и Польшей.