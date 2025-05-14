Німеччина може повернути призов до армії: Пісторіус назвав умову

Німеччина може відновити обов'язкову військову службу на тлі загрози з боку Росії. Поки що призов буде добровільним.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Ми домовилися, що спочатку покладатимемося на волюнтаризм - службу, яка спочатку буде добровільною і покликана спонукати молодих людей служити своїй країні. І я кажу це цілком усвідомлено і чесно: акцент також зроблено на "спочатку", на випадок, якщо ми не зможемо набрати достатню кількість добровольців", - зазначив Пісторіус.
Він уточнив, що зараз чисельність Бундесверу становить близько 181 500 військовослужбовців, що значно менше за цільовий показник у 203 000 осіб до 2031 року.
За словами міністра, на початку 2025 року набір в армію збільшився на 20%, але у Німеччині "все ще занадто мало людей для того, чого мають досягти збройні сили".
Пісторіус також додав, що Німеччина відіграватиме провідну роль для безпеки в Європі поряд із Францією, Великою Британією та Польщею.
Нагадаємо, раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр наголошував, що Німеччина має збільшити кількість солдатів до 460 тисяч. Йдеться як про резервістів, так і про діючих військових.
За його словами, таку кількість солдатів можна забезпечити за допомогою або добровільної, або обов'язкової військової служби.
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