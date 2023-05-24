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Берлин может помочь Украине с "коалицией истребителей", однако есть нюанс

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Среда 24 мая 2023 15:11
Берлин может помочь Украине с "коалицией истребителей", однако есть нюанс Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия может помочь Украине в рамках "коалиции истребителей", несмотря на отсутствие F-16 в Бундесвере. В то же время, для этого необходимо решение политиков.

Об этом заявил командующий военно-воздушными силами ФРГ Инго Герхарц, пишет РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

"Страны, не имеющие F-16, могут оказать здесь поддержку скорее опосредованно, например, обучением (украинских пилотов, - ред.)", - сказал он.

По словам Герхарца, вооружение немецких истребителей Eurofighter можно перенести на самолеты F-16, которые будут поступать нашим военным.

В то же время решение, будет ли Германия участвовать в коалиции и в каком объеме будут решать политики.

"Многие страны буквально недавно сняли с эксплуатации свои самолеты и могли бы своевременно поставить их Украине", - добавил генерал-лейтенант.

F-16 для Украины

В середине мая премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили о работе над созданием коалиции истребителей для нашей страны. Тогда же ряд союзников подтвердили свое желание присоединиться к инициативе.

Уже 19 мая президент США Джо Байден, во время саммита G7, заявил о поддержке совместных усилий по подготовке военных на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Между тем, как отметил канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин не планирует участвовать в будущих поставках самолетов ВСУ, поскольку не имеет F-16 в своем распоряжении.

Агентство писало о том, зачем нашим военным истребители и почему союзники не спешат их передавать.

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