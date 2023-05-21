ua ru
Вс, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет ли Германия участвовать в коалиции истребителей для Украины: ответ Шольца

Новина українською →
Воскресенье 21 мая 2023 10:40
Будет ли Германия участвовать в коалиции истребителей для Украины: ответ Шольца Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Германия не планирует участвовать в будущих поставках истребителей F-16 Украине. Бундесвер не имеет вышеупомянутых самолетов в своем распоряжении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Германии Олафа Шольца в интервью для ntv и RTL.

Шольц приветствовал план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, несмотря на то сколько времени бы эта инициатива не занимала. Однако, Германия не будет принимать в этом участия.

"Прежде всего, все знают, что мы не располагаем такими самолетами", - сказал Шольц.

В то же время канцлер отметил, что предстоящие учения должны стать важным сигналом для России.

Другая помощь от Германии

По словам Шольца, Германия сегодня помогает Украине другими важными поставками: танками, боеприпасами и всеми средствами ПВО, которые имеют "отношение к тому, что происходит в Украине, где украинское правительство и военные сейчас планируют наступление на начало лета"

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, финансово, гуманитарно, а также с помощью оружия", - заверил канцлер.

Шольц отметил, что Германия не только поставляет из своих запасов, но и обеспечила производство запасных частей и других необходимых товаров, чтобы продолжать помощь Украине в течение длительного времени.

F-16 для Украины

Отметим, что премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили о совместной работе по созданию коалиции истребителей для передачи Украине F-16. После этого к инициативе присоединились ряд других стран.

Некоторое время США запрещали начало учений для наших пилотов, однако уже во время саммита G7 глава Белого дома Джо Байден заявил о поддержке совместных усилий союзников по подготовке наших воинов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

РБК-Украина рассказала о том, зачем нашим военным истребители и почему союзники не спешат их передавать. В частности, генерал-лейтенант Николай Олещук описал все возможности F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский сделал заявление относительно Бахмута
Зеленский сделал заявление относительно Бахмута
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов