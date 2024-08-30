В свете приближающихся местных выборов 1 сентября политическая ситуация в Германии обостряется. Известно, что входящая в правящую коалицию Свободная демократическая партия (СДП) хочет сократить расходы бюджета на поддержку Украины в рамках "экономии".

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Печали Шольца. Почему местные выборы в Германии могут создать проблемы для Украины ".

С соответствующим предложением выступил министр финансов Кристиан Линднер, глава СДП. Он активно продвигает эту идею, говоря о важности бюджетной дисциплины для своей электоральной базы.

Впрочем, позиция по помощи Украине в немецком правительстве остается противоречивой.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в соцсети X, что Берлин будет продолжать поддерживать Украину, используя замороженные российские активы. Однако в Министерстве иностранных дел Украины предупредили о возможных манипуляциях со стороны некоторых политических сил, отметив, что окончательные объемы помощи будут определены в ноябре.

Опрос граждан Германии

Общественное отношение к вопросу также указывает на раскол настроений. По данным апрельского опроса ZDF-Politbarometer, 42% немцев поддерживают увеличение военной помощи Украине, тогда как 31% предпочитают сохранить ее на текущем уровне.

В политическом контексте на предвыборном фронте партии правящей коалиции сталкиваются с опасными вызовами. По результатам последних опросов все три партии коалиции могут не преодолеть проходной барьер на местных выборах.

Правые и левые политические силы

Отмечается, что популистские левые и правые партии демонстрируют рекордные рейтинги, что создает риск выхода "Альтернативы для Германии" из политической изоляции. Напомним, именно эта политическая сила больше всего была связана с российским влиянием.

Директор Инициативного Центра "Европейская Устойчивость" (European Resilience Initiative Center) в Берлине Сергей Сумленный в коментарии для РБК-Украина объясняет, почему мотивация социал-демократов сложнее.

Сумленный отметил, что они до сих пор считают победу Украины над Россией и поражение России гораздо хуже, чем длительное обескровливание Украины. Он добавил, что лидеры социал-демократов до сих пор сохраняют веру в то, что "великая Россия" является необходимым элементом мироздания.

"Шольц пытается играть на поле левых и правых популистов, фактически стоящих на стороне Москвы. И не является неожиданностью, что его партия сейчас находится в таком кризисе, потому что все его рецепты электоральной политики ложны и токсичны", - объясняет Добросовестный.

Также отмечается, что сейчас в главной оппозиционной партии ХДС обсуждается возможность сотрудничества на местном уровне с бывшими коммунистами из партии "Союз Сары Вагенкнехт".

Позиция "Зеленых"

В материале говорится, что позиция партии "Зеленых", официально поддерживающих Украину, также вызывает вопросы. Они не блокируют решение о сокращении помощи, что свидетельствует о внутреннем расколе в партии: часть поддерживает сопротивление Москве, в то время как другая концентрируется на социальных и климатических проблемах.

Местные выборы станут индикатором дальнейшего развития политической ситуации в Германии, оказывающей непосредственное влияние на Украину, особенно в контексте будущей финансовой поддержки.

Напомним, что Шольц ранее отверг обвинения в том, что Германия планирует сократить помощь Украине.