Германия заверила Украину в поддержке вне зависимости от результатов выборов в США

Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, на это не смогут повлиять результаты выборов в США. Также Берлин уверяет, что предоставит все необходимое Киеву, даже если страны G7 не реализуют запланированную миллиардную помощь до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека для Berliner Morgenpost.

Он отметил, что если Дональд Трамп станет президентом США и откажется от оказания помощи Украине, Германия "не оставит Украину наедине". По его словам, в случае такого результата президентских выборов в США остальным партнерам "придется работать еще больше".

"Было бы опасно, если бы Украина проиграла эту войну. Тогда свобода Европы окажется под угрозой. Поэтому мы имеем свой интерес в том, чтобы Украина противостояла российской агрессии", - отметил вице-канцлер.

Он также заявил, что страны G7 должны предоставить Украине планируемую миллиардную помощь до конца 2024 года. Как говорится в интервью, тогда Украина получит 50 миллиардов, и еще четыре миллиарда будут доступны из федерального бюджета на следующий год.

Если этого не произойдет, то вице-канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия продолжит помогать Украине "без каких-либо "если" и "но". Он пояснил, что в таком случае поддержку нужно будет "оказывать по-другому".

Немецкая помощь Украине

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году никто из украинских западных партнеров не был уверен относительно того, будет ли Берлин оказывать не только гуманитарную и финансовую, но и военную помощь Украине.

Однако такое решение германским правительством было окончательно принято еще в начале полномасштабной российской агрессии. Германия не отступила от него, даже несмотря на попытки России из-за своих прокремлевских политиков повлиять на это.

Когда недавно начали распространяться слухи о том, что Берлин якобы хочет отказаться от помощи Украине или ее сократить, канцлер страны Олаф Шольц отверг все эти обвинения. В Германии же заверили, что ее помощь Киеву будет продолжаться "столько, сколько нужно".