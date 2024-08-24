Зеленский созвонился с Шольцом: обсудили продолжение поддержки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Поблагодарил Германию за два с половиной года лидерства. Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и продолжительного мира", - сообщил Зеленский.

Он заявил, что рассказал Шольцу об обстановке на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны Украины, в частности, в бронетехнике и средствах ПВО.

"Попутно обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов РФ, а также сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайна", - добавил глава государства.

В то же время, во время разговора Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в немецком Золингене во время фестиваля 23 августа.