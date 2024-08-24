Зеленский созвонился с Шольцом: обсудили продолжение поддержки
Украинский президент Владимир Зеленский переговорил с немецким канцлером Олафом Шольцем. В частности, проговорили продолжение поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"Поблагодарил Германию за два с половиной года лидерства. Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и продолжительного мира", - сообщил Зеленский.
Он заявил, что рассказал Шольцу об обстановке на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны Украины, в частности, в бронетехнике и средствах ПВО.
"Попутно обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов РФ, а также сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайна", - добавил глава государства.
В то же время, во время разговора Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в немецком Золингене во время фестиваля 23 августа.
Трагедия в Золингене
Напомним, вчера, 23 августа, в немецком Золингене неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля по случаю 650-летия города.
Полиция сообщила о погибших и раненых.
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