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Сибига накануне саммита G20 напомнил о позиции "ничего об Украине без Украины"

Украина, Среда 13 ноября 2024 20:16
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Сибига накануне саммита G20 напомнил о позиции "ничего об Украине без Украины" Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

У Украины есть позиция по достижению справедливого мира. Киев не примет никакой инициативы, которую разработали без Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги в эфире телемарафона.

В преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии, Сибига напомнил об устойчивой позиции Украины.

"Мы ожидаем, что любой форум, любое заседание будет приближать справедливый мир для Украины исходя из принципа "ничего об Украине без Украины". Мы никогда не примем ни одну инициативу, которую разработали без Украины", - сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие компромиссы с территориальной целостностью и суверенитетом Украины.

"Мы также исходим из того, что нам не нужна ситуация или манипуляция по пониманию мира как отсутствие войны или заморозка конфликта. Достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины", - подытожил он.

Отметим, что посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис также подчеркнул, что не может быть дискуссии о мире для Украины без Украины.

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МИД Украины Андрей Сибига
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