ua en ru
Пн, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как Украина может применить дополнительные IRIS-T от Германии: мнение эксперта

Понедельник 09 сентября 2024 15:55
UA EN RU
Как Украина может применить дополнительные IRIS-T от Германии: мнение эксперта Фото: IRIS-T (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Украина может применить будущие 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которые ей предоставит Германия, для создания буферной зоны на севере у границы с Российской Федерацией (РФ). Также комплексы могут защищать важные объекты.

Об этом рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина.

Как пояснил эксперт, 17 единиц IRIS-T является довольно существенным количеством. Они фактически могут позволить создать буферную зону шириной около 20 километров вдоль от Черниговской до Харьковской области и даже частично "закрыть" Днепропетровскую область.

"Но при этом есть два подхода. Первое - это создание буферной зоны, второе - это защита отдельных целей, которые могут быть приоритетными для врага. То есть в принципе это так же может позволить защитить десяток средних или даже крупных городов Украины, но конечно не города-миллионники", - пояснил Долинце.

Дополнительные IRIS-T от Германии

Германия оказывает значительную поддержку Украине в области защиты от воздушных угроз. В частности, правительство Германии уже передало украинским военным три зенитных ракетных комплекса Patriot, которые способны сбивать баллистические ракеты.

Кроме того, Берлин поставляет свои передовые зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, которые оснащены инфракрасными датчиками для наведения и имеют дальность действия до 40 километров.

3 сентября Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Германия планирует предоставить Украине еще шесть таких систем IRIS-T. На следующий день канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин заказал для Украины 17 систем ПВО IRIS-T, которые дополнят семь уже переданных батарей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление