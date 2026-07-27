Германия хочет обменяться с Украиной технологиями ОПК: что интересует немцев

В Германии предложили заключить с Украиной двустороннее соглашение об обмене оборонными технологиями. Представитель ХСС в Бундестаге Александер Гоффманн заявил, что Берлин должен использовать украинский опыт в сфере беспилотников, противодействия дронам и ракетным системам для усиления собственной обороноспособности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По словам представителя ХСС, Германия остается одним из самых больших доноров Украины в военной, финансовой и гуманитарной сферах и намерена продолжать поддержку.
В то же время он подчеркнул, что сотрудничество должно быть двусторонним: Украина может передать партнерам практический опыт, полученный во время полномасштабной войны.
"Мы хотим обязать Украину поделиться с нами этим опытом, чтобы мы могли вместе стать сильнее", – сказал Гоффманн.
Его слова касались именно предложения заключить соответствующее соглашение, а не уже принятое решение правительства Германии.
Отдельно немецкий политик отметил необходимость быстрого наращивания производства беспилотников.
По его словам, в случае необходимости Германия должна иметь возможность оперативно увеличить выпуск таких систем.
Для этого Берлин может использовать украинские наработки, созданные во время войны и адаптированные к реальным боевым условиям.
Мы уже сообщали, что Украина и ЕС положили начало новому формату оборонного партнерства. Он должен стать основой Drone Deal, а затем может распространиться на другие виды вооружения.
Кроме того, Нидерланды и Дания стали восьмой и девятой странами, присоединившимися к международному соглашению Drone Deal. Это позволит совместно производить беспилотники и развивать новые технологии.
А еще Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон близки к заключению соглашения Drone Deal. По его словам, документ предусматривает сотрудничество в сфере производства беспилотников, а также строительство крупного завода на территории США.