Германия готовится к нападению Путина: за грузовики могут посадить женщин и пенсионеров

Правительство Германии может привлечь женщин и пенсионеров для управления грузовиками, которые будут доставлять технику и провизию на фронт в случае войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Отмечается, что сегодня в Германии уже сложилась чрезвычайная ситуация в области грузовых перевозок. Стране не хватает около 100 тысяч водителей грузовиков, из-за чего многие товары не могут доставляться с необходимой оперативностью.

Председатель Федеральной ассоциации грузового транспорта, логистики и утилизации отходов Дирк Энгельгардт отметил, что в случае нападения России хотя бы на одну из стран НАТО, Германия "может потерять до 300 тысяч восточноевропейских водителей, которые будут вынуждены вернуться на родину".

Это приведет к тому, что в случае военной угрозы, стране может не хватить до 400 тысяч водителей грузовиков - примерно половины от необходимого количества.

В случае такой чрезвычайной ситуации, федеральное правительство и Бундесвер будут критически зависимы от гражданских водителей грузовиков. Им придется доставлять, в частности, военную технику и провизию на передовую.

"Если в критический момент мы не сможем закрыть дефицит в 400 тысяч водителей, мы не сможем ни эффективно поддержать Бундесвер, ни обеспечить гражданское население", - отметил Энгельгардт.

По его мнению, для решения этой проблемы, следует запустить "турборежим" для водителей - сотни тысяч женщин и пенсионеров должны привлекаться к управлению грузовиками. Также следует уменьшить количество регуляторных требований.

Кроме того, Энгельгардт предлагает определять в Германии водительские удостоверения из некоторых третьих стран, например, из Молдовы либо Узбекистана.

Он предлагает тем, кто имеет водительское удостоверение на грузовик, позволить управлять им с коммерческой целью, например, в логистических фирмах. Сейчас для этого требуется дополнительное обучение.

"Специализацию нужно отменить. Она нас сдерживает", - отметил Энгельгардт.