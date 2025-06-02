Четыре года до удара? В Германии озвучили вероятные сроки нападения России
Страны-члены НАТО должны подготовиться к вероятному российскому нападению в течение ближайших четырех лет.
Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По его словам, Россия ежегодно производит около 1500 основных боевых танков и значительно наращивает свои вооруженные силы.
"Не все танки отправляются на войну в Украину, но они также поступают в запасы и в новые военные структуры, которые всегда направлены против Запада", - отметил генерал.
Он также сообщил, что в 2024 году РФ изготовила четыре миллиона 152-мм артиллерийских снарядов, и не все они предназначены для фронта в Украине. "Есть намерение и происходит накопление запасов" для возможного будущего нападения на страны Балтии, добавил Бройер.
"Это то, что оценивают аналитики - в 2029 году. Поэтому мы должны быть готовы к 2029 году... Если вы спросите меня сейчас, является ли это гарантией, что это не произойдет раньше 2029 года? Я бы сказал, что нет, это не так. Поэтому мы должны быть готовы к бою уже сегодня", - подчеркнул он.
Самая уязвимая зона для агрессии РФ
Бройер назвал Сувальское ущелье - участок на границе Польши, Литвы, России и Беларуси - одной из самых уязвимых зон в случае агрессии.
"Балтийские государства действительно уязвимы перед россиянами, не так ли? И когда вы там находитесь, вы действительно чувствуете это... во время переговоров, которые мы там проводим", - сказал он.
По его словам, эстонцы сравнивают свое положение с тем, кто "чувствует тепло, видит пламя и чувствует запах дыма"", тогда как в Германии "вы, вероятно, видите лишь немного дыма над горизонтом".
Генерал также отметил, что Россия воспринимает войну в Украине как "продолжение" более широкого конфликта с НАТО и "пытается найти пути проникновения в наши оборонительные линии и испытывает их". В качестве примеров таких действий он привел атаки на подводные кабели в Балтийском море, кибератаки на общественный транспорт и появление дронов над критической инфраструктурой в Германии.
Бройер призвал союзников по НАТО к срочному наращиванию оборонного потенциала.
"То, что мы должны сделать сейчас, - это действительно взяться за дело и сказать всем: "Эй, наращивайте... больше вкладывайтесь в это, потому что нам это нужно. Нам это нужно, чтобы иметь возможность защищать себя, а следовательно, и наращивать сдерживающий потенциал", - отметил генерал.
Путин готовится к войне с НАТО
Ранее в отчете Бундесвера отмечалось, что Россия может готовиться к потенциальной масштабной войне с НАТО. По предположениям, Владимир Путин планирует достигать своих стратегических целей с помощью силы. Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что нападение со стороны России возможно уже в ближайшие годы, и у Литвы есть примерно четыре-пять лет, чтобы подготовиться.
В начале мая сообщалось, что Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море, а также прибегает к демонстративным действиям и провокациям.
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