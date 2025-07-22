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Німеччина готується до нападу Путіна: за вантажівки можуть посадити жінок і пенсіонерів

Німеччина, Вівторок 22 липня 2025 01:40
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Німеччина готується до нападу Путіна: за вантажівки можуть посадити жінок і пенсіонерів Фото: військовослужбовці німецького Бундесверу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Уряд Німеччини може залучити жінок і пенсіонерів для керування вантажівками, які доставлятимуть техніку і провізію на фронт у разі війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що сьогодні у Німеччині вже склалася надзвичайна ситуація в галузі вантажних перевезень. Країні не вистачає близько 100 тисяч водіїв вантажівок, через що багато товарів не можуть доставлятися з необхідною оперативністю.

Голова Федеральної асоціації вантажного транспорту, логістики та утилізації відходів Дірк Енгельгардт зазначив, що в разі нападу Росії хоча б на одну з країн НАТО, Німеччина "може втратити до 300 тисяч східноєвропейських водіїв, які будуть змушені повернутися на батьківщину".

Це призведе до того, що у разі воєнної загрози, країні може не вистачити до 400 тисяч водіїв вантажівок - приблизно половини від необхідної кількості.

У разі такої надзвичайної ситуації, федеральний уряд і Бундесвер будуть критично залежні від цивільних водіїв вантажівок. Їм доведеться доставляти, зокрема, військову техніку та провізію на передову.

"Якщо у критичний момент ми не зможемо закрити дефіцит у 400 тисяч водіїв, ми не зможемо ні ефективно підтримати Бундесвер, ні забезпечити цивільне населення", - зазначив Енгельгардт.

На його думку, для вирішення цієї проблеми, слід запустити "турборежим" для водіїв - сотні тисяч жінок і пенсіонерів мають залучатися до керування вантажівками. Також слід зменшити кількість регуляторних вимог.

Крім того, Енгельгардт пропонує визначати у Німеччині водійські посвідчення з деяких третіх країн, наприклад, з Молдови чи Узбекистану.

Він пропонує тим, хто має водійське посвідчення на вантажівку, дозволити керувати нею з комерційною метою, наприклад, у логістичних фірмах. Зараз для цього потрібне додаткове навчання.

"Спеціалізацію потрібно скасувати. Вона нас стримує", - зазначив Енгельгардт.

Ризик великої війни Росії з НАТО

Європейські експерти називають 2029 рік імовірною датою нападу російського диктатора Володимира Путіна на НАТО. Хоча в німецьких урядових колах уже називають і 2027 рік.

За даними Бундесверу, Росія може готуватися до потенційної масштабної війни з НАТО.

У Генштабі німецької армії зазначили, що Путін може атакувати НАТО впродовж наступних чотирьох років.

Додамо, що Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі та регулярно влаштовує провокації.

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