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Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 700 млн евро, - СМИ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия планирует передать Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 700 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT.

Как сообщили LRT в правительственных кругах на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в пакет войдет, в частности, оружие

канцлер Германии Олаф Шольц встречался с заявлял о пакете поддержки на 2,7 млрд евро.

Поддержка Украины от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин объявит о новых пакетах помощи для Украины во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

В то же время СМИ сообщали, что Берлин объявит о "существенных" поставках военной техники Украине на саммите.

Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО

Издание Telegraph сообщало, что на саммите НАТО в Вильнюсе Германия собирается настаивать на отсрочке вступления Украины в Альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к войне НАТО с Россией.

Сообщалось, что Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы призвать других членов сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству.

Кроме того, издание Bild писало, что Германия не согласилась с текстом заявления относительно отношений Украины и НАТО. Там заявили, что о "пересмотре бухарестского решения 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию не блокировать ускоренное вступление Украины в НАТО.

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