Германия готова взять на себя роль лидера в НАТО для противодействия агрессии России

Германия готова взять на себя роль лидера в НАТО, к чему союзники по Альянсу призывали на протяжении десятилетий.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"НАТО приобрело еще большую актуальность и значение после жестокого нападения России на Украину", - заявил Писториус на конференции по политике НАТО в Берлине.

Крупнейшая экономика и самая населенная страна Европы привержена защите восточного фланга военного альянса от российской агрессии.

"Поскольку мы не можем ожидать, что Россия откажется от своих имперских фантазий в ближайшие годы и десятилетия, мы вносим в альянсе значительный вклад в надежное и эффективное сдерживание", - сказал он.

Военные расходы в ЕС

Напомним, Европейский Союз изменит бюджетные правила с целью увеличить военные расходы после вторжения России в Украину.

В настоящее время только девять членов ЕС достигают цели альянса НАТО по расходам на оборону в размере 2% от национального производства, а четыре - Финляндия, Румыния, Венгрия и Словакия - превысят этот показатель только в 2023 году. Франция, Германия и Италия, крупнейшие экономики ЕС, находятся ниже порога НАТО.

Правительство Германии взяло на себя обязательство достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%, но это будет достигнуто только до 2027 года с помощью специального фонда в 100 млрд евро для модернизации немецких вооруженных сил. Германия присоединилась к НАТО в 1955 году