ЕС изменит правила для увеличения военных расходов в ответ на вторжение РФ в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бюджетные правила ЕС поддерживают валюту евро, используемую в 20 странах, ограничивая государственные займы. Они установили потолок бюджетного дефицита на уровне 3% ВВП и государственного долга на уровне 60% ВВП. Европейская комиссия блока должна начать дисциплинарные меры против стран, которые превышают эти ограничения.

В настоящее время только девять членов ЕС достигают цели альянса НАТО по расходам на оборону в размере 2% от национального производства, а четыре - Финляндия, Румыния, Венгрия и Словакия - превысят этот показатель только в 2023 году. Франция, Германия и Италия, крупнейшие экономики ЕС, находятся ниже порога НАТО.

Новые правила

После вторжения Москвы в Украину в начале 2022 года многие европейские страны, соседствующие с Россией, призвали полностью исключить военные расходы из расчетов дефицита ЕС.

"Это не сработало, но есть согласие, что, хотя расходы на оборону по-прежнему будут частью расчетов дефицита, Еврокомиссия будет классифицировать такие расходы как "релевантные факторы", которые позволят ей не предпринимать никаких дисциплинарных мер, даже если предел в 3% будет превышен", - сказал один дипломат ЕС, близкий к переговорам.

Правительство Германии взяло на себя обязательство достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%, но это будет достигнуто только до 2027 года с помощью специального фонда в 100 млрд евро для модернизации немецких вооруженных сил.

Несмотря на вторжение России в Украину, 12 стран-членов Альянса сократили свои расходы на оборону в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году с 2021 года, а семь, включая США, были на самом низком уровне за три года.

Категория военных расходов

Противодействие полному освобождению от расчетов ЕС было вызвано опасениями, что военные расходы могут быть очень широкой категорией, которая может помочь скрыть множество обычных расходов.

Установив, что военные расходы будут лишь "релевантным фактором", который может помочь избежать дисциплинарных мер, новые правила оставят на усмотрение Еврокомиссии вопрос о том, какие расходы будут приемлемыми.

Это предложение получило поддержку среди комитетов финансовых чиновников столиц ЕС, рассматривающих вопрос о том, как реформировать бюджетные правила. Действие правил было приостановлено с 2020 года, чтобы разрешить более высокие государственные заимствования во время пандемии и энергетического кризиса, но должно быть восстановлено с 2024 года.

Министры финансов ЕС проведут первоначальное обсуждение изменений в правилах на следующей неделе, а затем еще раз в октябре с целью достижения соглашения к концу года, хотя некоторые считают этот срок очень амбициозным.

Прежде чем они снова вступят в силу, правительства ЕС также хотят, чтобы правила отражали новые экономические реалии высокого государственного долга и инвестиций, необходимых для того, чтобы сделать экономику более "зеленой" и цифровой.