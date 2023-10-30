Надо привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны, - Писториус

В Европе возможна угроза войны на фоне обострения на Ближнем Востоке и полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса в эфире телеканала ZDF .

Писториус считает, что конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины должны иметь последствия и в немецком обществе.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", - сказал министр.

Германия, по его словам, должна быть способна защитить себя, это касается как Бундесвера, так и общества.

"Мы должны стать пригодными к войне", - отметил Писториус.

В то же время, он добавил, что Германия сделает все в ближневосточном конфликте, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Также министр отверг обвинения в том, что германское правительство слишком медленно реагирует на так называемый "поворотный момент".

"Скорее, чем сейчас, не бывает", - подчеркнул он.

По словам главы Минобороны Германии, был не только создан специальный фонд для Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро, но и изменены структуры.

"Но Бундесвер был запущен в течение длительного времени. Все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, не может быть исправлено за 19 месяцев", - отметил министр.

Но, как заверил Писториус, к концу этого десятилетия Германия будет в совершенно ином положении.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября террористы ХАМАСа атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похизали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. Операция ведется с воздуха, моря и суши, чтобы обеспечить безопасность Израиля.