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Німеччина готова взяти на себе роль лідера НАТО для протидії агресії Росії

Берлін, Понеділок 06 листопада 2023 13:32
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Німеччина готова взяти на себе роль лідера НАТО для протидії агресії Росії Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина готова взяти на себе роль лідера в НАТО, до чого союзники Альянсу закликали протягом десятиліть.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"НАТО набуло ще більшої актуальності та значення після жорстокого нападу Росії на Україну", - заявив Пісторіус на конференції з політики НАТО в Берліні.

Найбільша економіка і найбільш населена країна Європи віддана захисту східного флангу військового альянсу від російської агресії.

"Оскільки ми не можемо очікувати, що Росія відмовиться від своїх імперських фантазій у найближчі роки та десятиліття, ми вносимо в альянсі значний внесок у надійне та ефективне стримування", - сказав він.

Військові витрати в ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз змінить бюджетні правила з метою збільшення військових витрат після вторгнення Росії в Україну.

Наразі лише дев'ять членів ЄС досягають мети альянсу НАТО з витрат на оборону у розмірі 2% від національного виробництва, а чотири - Фінляндія, Румунія, Угорщина та Словаччина - перевищать цей показник лише у 2023 році. Франція, Німеччина та Італія, найбільші економіки ЄС, знаходяться нижче за поріг НАТО.

Уряд Німеччини зобов'язався досягти цільового показника витрат НАТО в 2%, але це буде досягнуто лише до 2027 року за допомогою спеціального фонду в 100 млрд євро для модернізації німецьких збройних сил. Німеччина приєдналася до НАТО у 1955 році

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив , що в Європі можлива загроза війни на тлі загострення на Близькому Сході та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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