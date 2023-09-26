Германия готова взять на себя ведущую военную роль в странах Балтии, - Писториус

Немецкий министр обороны отметил, что его страна готова взять на себя ведущую военную роль в странах Балтии на восточном фланге НАТО, граничащих с Россией и Беларусью.

Утверждается, что Эстония, Литва, Латвия озабочены собственной безопасностью из-за действий России в Украине.

"Мы на вашей стороне. Ваша безопасность - наша безопасность Германия придерживается своего обещания и вносит свой вклад в защиту Эстонии, Латвии и Литвы на суше, на море и в воздухе", - заявил Писториус во время встречи со своим латвийским коллегой Андресом Спрудсом.

НАТО в Балтийском море

Берлин предложил НАТО взять на себя координацию военно-морскими силами альянса в регионе Балтийского моря. Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак рассказал, что для этой цели назначен соответствующий штаб.

По данным FT, в следующем году НАТО проведет свои крупнейшие совместные командные учения со времен холодной войны. В них примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Целью станет отработка отражения российской агрессии против одного из своих членов.