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Німеччина готова взяти на себе провідну військову роль у країнах Балтії, - Пісторіус

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив країни Балтії в солідарності та підтримці на тлі загарбницької війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Німецький міністр оборони зазначив, що його країна готова взяти на себе провідну військову роль у країнах Балтії на східному фланзі НАТО, які межують з Росією та Білоруссю.  

Стверджується, що Естонія, Литва, Латвія стурбовані власною безпекою через дії Росії в Україні. 

"Ми на вашому боці. Ваша безпека - наша безпека Німеччина дотримується своєї обіцянки та робить свій внесок у захист Естонії, Латвії та Литви на суші, на морі та в повітрі", - заявив Пісторіус під час зустрічі зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. 

НАТО у Балтійському морі

Берлін запропонував НАТО перебрати на себе координацію військово-морськими силами альянсу в регіоні Балтійського моря. Головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак розповів, що для цієї мети призначений відповідний штаб.

За даними FT, наступного року НАТО проведе свої найбільші спільні командні навчання з часів холодної війни. У них візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців. Метою стане відпрацювання відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.

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