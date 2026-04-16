Германия готова разминировать Ормузский пролив, но есть условия, - Politico

Издание пишет, что этот вопрос планируют обсудить в пятницу, 17 апреля, в Париже, где канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Британии Киром Стармером и Италии Джорджей Мелони.

Представитель немецкого правительства рассказал, что федеральное правительство "готово внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства". По его словам, это может включать "разминирование или морскую разведку".

Мерц отметил, что Германия "в принципе готова" помочь в обеспечении безопасности морских путей, но только при строгих условиях.

К ним относятся стабильное прекращение огня, мандат в рамках системы коллективной безопасности - "желательно от ООН" - и официальное одобрение как федеральным правительством, так и Бундестагом. Мерц подчеркнул, что Берлин по-прежнему "далек" от такого решения.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, ситуация обострилась после того, как Вашингтон ввел морскую блокаду иранских портов. Командование Вооруженных сил США, за первые сутки ни одно судно не смогло прорваться через заслон, если оно направлялось в Иран или отказалось платить установленные Тегераном сборы.