В Украине появятся новые автомобильные номера, МВД утвердило изменения
Фото: в Украине появятся новые автомобильные номера, МВД утвердило изменения (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине владельцы зарегистрированных автомобилей получат новые номера. Министерство внутренних дел утвердило изменения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на приказ МВД.
Согласно документу, номерные знаки автомобилей, которые оформляют онлайн или через приложение "Дия", вместо первых двух букв, обозначаемых регион, будут использовать следующие обозначения:
- "ED", "DC" - будут получать автомобили, оформленные с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
- "DI", "PD" - будут получать автомобили, оформленные через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дия".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно снизилась цена на бензин и дизельное топливо.
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