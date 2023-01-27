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В Украине появятся новые автомобильные номера, МВД утвердило изменения

Новина українською →
Пятница 27 января 2023 14:45
В Украине появятся новые автомобильные номера, МВД утвердило изменения Фото: в Украине появятся новые автомобильные номера, МВД утвердило изменения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине владельцы зарегистрированных автомобилей получат новые номера. Министерство внутренних дел утвердило изменения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на приказ МВД.

Согласно документу, номерные знаки автомобилей, которые оформляют онлайн или через приложение "Дия", вместо первых двух букв, обозначаемых регион, будут использовать следующие обозначения:

  • "ED", "DC" - будут получать автомобили, оформленные с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
  • "DI", "PD" - будут получать автомобили, оформленные через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дия".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно снизилась цена на бензин и дизельное топливо.

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Министерство внутренних дел Украины
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