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В Украину в январе завезли на 64% меньше б/у авто, чем в прошлом году

Новина українською →
Украина, Суббота 11 февраля 2023 23:45
В Украину в январе завезли на 64% меньше б/у авто, чем в прошлом году Фото: в Украину в январе завезли на 64% меньше б/у авто, чем в прошлом году (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Количество ввезенных подержанных автомобилей в Украину в январе 2023 года значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Всего из-за рубежа за прошлый месяц было завезено 11,5 тысячи подержанных авто. Это на 64% меньше, чем в январе 2022 года.

Самой популярной моделью легковых автомобилей стал Renault Megane. На украинские номера было зарегистрировано 926 автомобилей этой модели. На втором месте - Volkswagen Golf с 765 регистрациями. А вот на третьем - Skoda Octavia с 620 регистрациями.

Кроме этого украинцы покупали Volkswagen Passat - 509 регистраций и Ford Focus - 314 регистраций.

"Средний возраст подержанных автомобилей, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был AUDI 80 1993 года выпуска", - говорится в сообщении.

Напомним,в Украине появятся новые автомобильные номера, изменения уже утвердило МВД.

К тому же теперь можно использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Действие" без пластикового аналога.

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