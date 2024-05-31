RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова

Фото: Германия дала добро на удары по России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина может использовать оружие, поставляемое западными странами, включая Германию, для защиты от российских атак в приграничном районе вокруг Харькова соответствии с международным правом.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словами, решение последовало за неделями, в течение которых Украина подвергалась атакам, "особенно в Харьковской области, с позиций, расположенных в непосредственной близости от российской границы".

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Украина получила от США разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России. Решение позволяет Украине использовать предоставленные США ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники среди чиновников США сообщили, что президент США Джо Байден разрешил использовать предоставленное США оружие, чтобы наносить удары по "целям встречного огня" против российских сил, атакующих на севере Харьковской области.

В мае активизировалась дискуссия о запрете стран Запада бить поставляемым Украине оружием по территории России. Около десяти стран дали разрешение на удары. Некоторые выступили против, в частности Италия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине