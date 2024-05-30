У Байдена сигнализируют о готовности разрешить Украине бить по РФ оружием США, - Politico

Двое высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Однако окончательное решение Вашингтон еще не принял, продолжается рассмотрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Так, по данным американского издания, представители Белого дома и высшие помощники Байдена сигнализируют о готовности разрешить Украине бить по России оружием США.

Это происходит на фоне давления со стороны некоторых европейских союзников и украинских чиновников, которые призывают отменить ограничения на такой шаг в контексте российского наступления в Харьковской области.

Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о возможных изменениях в вопросе соответствующего "табу" во время визита в Молдову под давлением журналистов".

По его словам "отличительной чертой" подхода администрации Байдена к Украине с момента начала полномасштабного вторжения России два года назад, "была адаптация к изменяющимся условиям, к полю боя, к тому, что делала Россия, что менялось".

"Мы тоже адаптировались и приспосабливались, и мы будем продолжать это делать", - сказал Блинкен.

Позже представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в текущей политике нет "никаких изменений", согласно которой Украина не может использовать оружие, предоставленное США, для ударов по территории России и отметил, что "поддержка Украины со стороны Америки изменилась должным образом".

Двое других представителей администрации Байдена, пишет Politico, предупредили, что окончательное решение еще не принято и что Блинкен и Кирби описали общую тенденцию американской поддержки Украины во время войны, которая звучит как "сначала осторожность, а затем разрешение". При этом они не обязательно гарантировали будущие изменения.

Знакомый с этим вопросом американский чиновник на условиях анонимности отметил, что тема "находится на рассмотрении".

Тем временем приближенное к Офису президента Владимир Зеленского лицо отметило, что Киев не видел конкретных сдвигов в этом вопросе со стороны администрации Байдена.

Во время визита в Бельгию во вторник, 28 мая, Зеленский обратился к западным правительствам с просьбой разрешить Украине использование оружия иностранного производства для нанесения ударов по целям на суверенной территории России.

Издание Politico получило внутренний документ украинского правительства, в котором изложены тезисы для украинских чиновников. Там отмечается, что ограничения США "существенно снижают эффективность помощи партнеров и нейтрализуют приложенные усилия".

Давление на Байдена и позиция Конгресса

Байден столкнулся с давлением внутри страны с требованием отменить ограничения, в частности со стороны демократов, а решение иностранных союзников предоставить Украине разрешение на использование переданного ими оружия на российской территории, усилило это давление.

Администрация Байдена изменила и другие аспекты украинской политики после того, как это сделали союзники, а именно: отправила ракеты дальнего радиуса действия после того, как Лондон и Париж передали Киеву свои варианты.

Многие ведущие американские законодатели публично поддерживают эту идею.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что украинцы не могут защитить себя из-за политики администрации Байдена. Группа двухпартийных законодателей во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканцем Майком Тернером, направила в Пентагон письмо к военному руководству с просьбой отменить ограничения.

"Я не видела ни одного человека в Палате представителей или Сенате, который бы не поддержал эту идею", - сказала Александра Устинова, председатель специальной парламентской комиссии по вопросам вооружения и боеприпасов, которая в мае встретилась с несколькими законодателями в Вашингтоне.

По ее словам, представители Конгресса отметили, что Киев наблюдал, как российские войска скапливались на границе, готовясь нанести удар по Харькову, однако из-за решения Вашингтона, Силы обороны не могли нанести удар предоставленными США ракетами.