МИД Германии о Курской области: право Украины обороняться не ограничивается ее территорией

Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел Германии для Politico .

"Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это право не ограничивается ее собственной территорией", - подчеркнули в МИД в ответ на просьбу Politico отреагировать на ситуацию в Курской области.

При этом, как уточняет издание, большое количество оппозиционных немецких политиков тоже поддержало "прорыв" границы в Курской области, а также использование оружия Германии на территории РФ.

В частности, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил в комментарии изданию, что нанесение ударов по "перевалочным пунктам" на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно.

"Вопрос о том, участвует ли в этом западное оружие, не возникает, потому что после его доставки это уже украинское оружие", - добавил он.