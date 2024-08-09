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МИД Германии о Курской области: право Украины обороняться не ограничивается ее территорией

Пятница 09 августа 2024 20:59
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МИД Германии о Курской области: право Украины обороняться не ограничивается ее территорией Фото: в Германии отреагировали на бои в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел Германии для Politico.

"Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это право не ограничивается ее собственной территорией", - подчеркнули в МИД в ответ на просьбу Politico отреагировать на ситуацию в Курской области.

При этом, как уточняет издание, большое количество оппозиционных немецких политиков тоже поддержало "прорыв" границы в Курской области, а также использование оружия Германии на территории РФ.

В частности, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил в комментарии изданию, что нанесение ударов по "перевалочным пунктам" на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно.

"Вопрос о том, участвует ли в этом западное оружие, не возникает, потому что после его доставки это уже украинское оружие", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Минобороны России и ФСБ РФ заявили, что украинские защитники зашли на территорию Курской области. В регионе начались бои.

Такие заявления уже четвертый день не подтверждает и не опровергает Украина.

В то же время в сети продолжает появляться информация о том, как Россия теряет контроль над своими территориями в Курской области. Также западные СМИ написали, что ВСУ якобы взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится возле границы.

Более детально о значении такой станции - в материале РБК-Украина.

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