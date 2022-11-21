Германия договорилась с Польшей о переброске к украинской границе ПВО Patriot

Германия достигла соглашения о переброске из Германии в Польшу к украинской границе зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства обороны Германии.

"Польша — наш друг, партнер и, как сосед Украины, особенно уязвим. Вместе с моим коллегой Мариушем Блащаком мы договорились поставить Польше системы Patriot и обеспечить безопасность ее воздушного пространства с помощью немецких истребителей Eurofighter. Детали этого сотрудничества сейчас прорабатываются специалистами обеих стран", — заявила Ламбрехт.

Министр обороны Польши подтвердил договоренность об установке систем ПВО у украинской границу. По его словам, остается только определить версию системы ПВО, как быстро они будут переданы в Польшу и как долго они будут размещены в стране.