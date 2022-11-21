Німеччина домовилася з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Patriot

Німеччина досягла угоди про перекидання з Німеччини до Польщі до українського кордону зенітних ракетних комплексів Patriot.

"Польща — наш друг, партнер і, як сусід України, особливо вразливий. Разом із моїм колегою Маріушем Блащаком ми домовилися поставити Польщі системи Patriot та забезпечити безпеку її повітряного простору за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter. Деталі цієї співпраці зараз опрацьовуються фахівцями обох країн", - Заявила Ламбрехт.

Міністр оборони Польщі підтвердив домовленість щодо встановлення систем ППО в український кордон. За його словами, залишається лише визначити версію системи ППО, як швидко їх буде передано до Польщі і як довго вони будуть розміщені в країні.