Германия видит "окно" для диалога с РФ, но есть крайне важное дело, - СМИ

По словам немецкого чиновника, между Европой и РФ постепенно открывается возможность для диалога по ситуации в Украине.

В то же время он подчеркнул, что чрезвычайно важно "установить формат", который будет "эффективным и надежным" для Европейского Союза.

Кроме того, чиновник рассказал, что есть веские признаки того, что группа E3 - Германия, Франция и Великобритания - будет продолжать играть важную роль в этом вопросе.

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При этом он отметил, что может пройти несколько месяцев, прежде чем ситуация сдвинется с мертвой точки.

Поиск переговорщика от ЕС

Напомним, издание Politico писало, что страны ЕС пока не пришли к общей позиции относительно возможного назначения спецпредставителя для переговоров с Россией. Часть государств поддерживает инициативу на фоне постепенного сворачивания посреднической роли США, тогда как другие опасаются, что это может ослабить давление на Кремль.

Ближайшие союзники Украины выступают против этой идеи. Они отмечают, что российский диктатор не демонстрирует готовности к реальному завершению войны, а появление отдельного переговорщика способно негативно повлиять на санкционную политику ЕС в отношении России.