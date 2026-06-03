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Германия видит "окно" для диалога с РФ, но есть крайне важное дело, - СМИ

14:33 03.06.2026 Ср
2 мин
Когда ситуация может сдвинуться с мертвой точки?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрок, Фридрих Мерц и Кир Стармер (Getty Images)

Германия сигнализирует о возможности начала переговоров между Европой и РФ по Украине, но в Берлине отметили одно крайне важное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам немецкого чиновника, между Европой и РФ постепенно открывается возможность для диалога по ситуации в Украине.

В то же время он подчеркнул, что чрезвычайно важно "установить формат", который будет "эффективным и надежным" для Европейского Союза.

Кроме того, чиновник рассказал, что есть веские признаки того, что группа E3 - Германия, Франция и Великобритания - будет продолжать играть важную роль в этом вопросе.

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При этом он отметил, что может пройти несколько месяцев, прежде чем ситуация сдвинется с мертвой точки.

Поиск переговорщика от ЕС

Напомним, издание Politico писало, что страны ЕС пока не пришли к общей позиции относительно возможного назначения спецпредставителя для переговоров с Россией. Часть государств поддерживает инициативу на фоне постепенного сворачивания посреднической роли США, тогда как другие опасаются, что это может ослабить давление на Кремль.

Ближайшие союзники Украины выступают против этой идеи. Они отмечают, что российский диктатор не демонстрирует готовности к реальному завершению войны, а появление отдельного переговорщика способно негативно повлиять на санкционную политику ЕС в отношении России.

Среди потенциальных кандидатов в европейских политических кругах называли президента Евросовета Антониу Кошту, президента Финляндии Александра Стубба, бывшего главу ЕЦБ Марио Драги, экс-президента Финляндии Саули Нийнистьо и экс-главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Также среди возможных претендентов упоминали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, однако она дала понять, что не рассматривает себя на эту роль.

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