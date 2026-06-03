Німеччина бачить "вікно" для діалогу з РФ, але є вкрай важлива справа, - ЗМІ

Німеччина сигналізує про можливість початку переговорів між Європою та РФ щодо України, але у Берліні наголосили на одній вкрай важливій справі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами німецького чиновника, між Європою та РФ поступово відкривається можливість для діалогу щодо ситуації в Україні.
Водночас він підкреслив, що надзвичайно важливо "встановити формат", який буде "ефективним і надійним" для Європейського Союзу.
Крім того, чиновник розповів, що є вагомі ознаки того, що група E3 - Німеччина, Франція та Велика Британія - продовжуватиме відігравати важливу роль у цьому питанні.
При цьому він зауважив, що може минути кілька місяців, перш ніж ситуація зрушить з мертвої точки.
Нагадаємо, видання Politico писало, що країни ЄС поки не дійшли спільної позиції щодо можливого призначення спецпредставника для переговорів із Росією. Частина держав підтримує ініціативу на тлі поступового згортання посередницької ролі США, тоді як інші побоюються, що це може послабити тиск на Кремль.
Найближчі союзники України виступають проти цієї ідеї. Вони наголошують, що російський диктатор не демонструє готовності до реального завершення війни, а поява окремого переговорника здатна негативно вплинути на санкційну політику ЄС щодо Росії.
Серед потенційних кандидатів у європейських політичних колах називали президента Євроради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Олександра Стубба, колишнього очільника ЄЦБ Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та ексглаву Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.
Також серед можливих претендентів згадували колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, однак вона дала зрозуміти, що не розглядає себе на цю роль.