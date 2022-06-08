Никто за нашими спинами ни о чем договориться не сможет, - Кулеба

Украинская власть видит в западном политикуме и медиа попытки запустить дискуссии о том, как долго надо поддерживать Украину в войне против России, как долго сама Украина сможет удерживаться и так далее. Но пока что эти попытки легко отбиваются Киевом.

"Пока что это такой легкий бриз, это не штормовой ветер, который сносит на своем пути. Этот легкий бриз, который долетает до нас, мы легко от этого отмахиваемся. Это нормально, что такое происходит, я прошу всех сильно не паниковать, не реагировать слишком эмоционально на мысли подобного рода, которые запускаются через экспертов разных и публичные заявления. Люди пробуют грунт, мы им четко на это отвечаем", - сказал Кулеба.

Также глава МИД прокомментировал информацию о разработке различных "мирных планов для Украины", которая периодически появляется в западных СМИ.

"Любые договоренности, которые не учитывают наших интересов, будут нами отброшены. Потому давления мы не чувствуем, легкий бриз чувствуем, но ситуация остается контролируемой, и никто за нашими спинами ни о чем договориться не сможет", - сказал министр.