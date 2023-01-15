ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район: какие последствия

Новина українською →
Украина, Воскресенье 15 января 2023 07:58
Россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район: какие последствия Фото: россияне обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 15 января россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты ударили по трем общинам - Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. По словам Резниченко, обошлось без жертв.

"В Марганецкой общине повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды остались более 60 тысяч семей. На месте работают аварийные службы", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 3 раза обстреляли территорию Никопольского района, в результате чего есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Ранее мы писали, что 11 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Удар РФ по дому в Днепре: количество жертв снова возросло
Удар РФ по дому в Днепре: количество жертв снова возросло
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам