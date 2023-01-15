Россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район: какие последствия

В ночь на 15 января россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В Марганецкой общине повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды остались более 60 тысяч семей. На месте работают аварийные службы", - написал он.

Оккупанты ударили по трем общинам - Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. По словам Резниченко, обошлось без жертв.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 3 раза обстреляли территорию Никопольского района, в результате чего есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Ранее мы писали, что 11 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

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