ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Никопольский район: есть повреждения

Новина українською →
Никополь, Пятница 13 января 2023 20:34
Оккупанты обстреляли Никопольский район: есть повреждения Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 января, оккупанты 3 раза обстреляли территорию Никопольского района, в результате чего есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По словам Лукашука, в Никополе в результате утренних ударов повреждены 4 пятиэтажных дома.

"Обошлось без жертв и раненых", - заявил глава ДОР.

Он добавил, что в течение последних двух часов враг совершил еще одну атаку. Последствия уточняются.

Лукашук также рассказал, что в области продолжают действовать аварийные отключения, ведь по его словам, лимиты потребления до сих пор превышены и сохраняется дефицит мощности в энергосистеме.

Напомним, в настоящее время в Днепре и Днепропетровской области ввели экстренные отключения света.

Ранее мы писали, что 11 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам