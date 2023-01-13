Оккупанты обстреляли Никопольский район: есть повреждения

Сегодня, 13 января, оккупанты 3 раза обстреляли территорию Никопольского района, в результате чего есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Лукашук также рассказал, что в области продолжают действовать аварийные отключения, ведь по его словам, лимиты потребления до сих пор превышены и сохраняется дефицит мощности в энергосистеме.

Он добавил, что в течение последних двух часов враг совершил еще одну атаку. Последствия уточняются.

"Обошлось без жертв и раненых", - заявил глава ДОР.

По словам Лукашука, в Никополе в результате утренних ударов повреждены 4 пятиэтажных дома.

Напомним, в настоящее время в Днепре и Днепропетровской области ввели экстренные отключения света.

Ранее мы писали, что 11 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

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